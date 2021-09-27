Пн, 27.09.2021
Менеджмент вывел свои активы в пользу Гусельникова, но Тамраз не вложил свои активы. Это был очень странный поступок. Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka
Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka

Звездные выходные ⟩ Эротика от Водонаевой, декольте Брежневой и праздник Саши Бортич

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отдыхал с семьей дома, а у кого был день рождения. 

Элегантная Альбина Джанабаева на съемках

Зара гуляла по набережной

Анна Калашникова была на гонках F1

Равшана Куркова снималась в новом фильме

Даня Поперечный вот так обедал

Ирина Дубцова была на шопинге

Лена Темникова гуляла по Елисейским полям

Светлана Лобода готовилась к выступлению

Лолита дала концерт с аншлагом

Сергей Жуков был на рыбалке

Ляйсан Утяшева попробовала синюю тушь

Влад Соколовский отмечал день рождения дочери

Дима Билан записывал песню в студии

Алена Водонаева решила поделиться эротичными снимками

Эти украшения великолепно подчеркивают платье Веры Брежневой

Саша Бортич отметила день рождения

Кристина Асмус аппетитно ела

Яна Кошкина веселилась с коллегами

Настя Ивлеева и Ксения Собчак тоже веселились

Ида Галич отлично провела вечер

Андрей Мерзликин тоже отправился на рыбалку

Катерина Шпица собралась в полет

Сергей Лазарев опять работал

Как вам кожаное платье Насти Каменских?

Наталья Подольская пила чай

Татьяна Брухунова ела раков

Юлия Ковальчук нашла лето

Евгений Петросян был в театре

Леонид Агутин в дороге

Маша Горбань наслаждалась деликатесами

Максим Виторган репетировал постановку

Виктория Дайнеко в образе эротичного мышонка

Анастасия Волочкова опять утопала в цветах

Рита Дакота показала снимки с праздника дочери Мии

Маша Миногарова и Александр Гудков развлекались

Илья Прусикин проводил время с сыном


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