Звездные выходные ⟩ Эротика от Водонаевой, декольте Брежневой и праздник Саши Бортич
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отдыхал с семьей дома, а у кого был день рождения.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отдыхал с семьей дома, а у кого был день рождения.
Элегантная Альбина Джанабаева на съемках
Зара гуляла по набережной
Анна Калашникова была на гонках F1
Равшана Куркова снималась в новом фильме
Даня Поперечный вот так обедал
Ирина Дубцова была на шопинге
Лена Темникова гуляла по Елисейским полям
Светлана Лобода готовилась к выступлению
Лолита дала концерт с аншлагом
Сергей Жуков был на рыбалке
Ляйсан Утяшева попробовала синюю тушь
Влад Соколовский отмечал день рождения дочери
Дима Билан записывал песню в студии
Алена Водонаева решила поделиться эротичными снимками
Эти украшения великолепно подчеркивают платье Веры Брежневой
Саша Бортич отметила день рождения
Кристина Асмус аппетитно ела
Яна Кошкина веселилась с коллегами
Настя Ивлеева и Ксения Собчак тоже веселились
Ида Галич отлично провела вечер
Андрей Мерзликин тоже отправился на рыбалку
Катерина Шпица собралась в полет
Сергей Лазарев опять работал
Как вам кожаное платье Насти Каменских?
Наталья Подольская пила чай
Татьяна Брухунова ела раков
Юлия Ковальчук нашла лето
Евгений Петросян был в театре
Леонид Агутин в дороге
Маша Горбань наслаждалась деликатесами
Максим Виторган репетировал постановку
Виктория Дайнеко в образе эротичного мышонка
Анастасия Волочкова опять утопала в цветах
Рита Дакота показала снимки с праздника дочери Мии
Маша Миногарова и Александр Гудков развлекались
Илья Прусикин проводил время с сыном