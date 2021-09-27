Пн, 27.09.2021
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Кристина Тимановская, бегунья

Момент невнимательности стал причиной тяжелой аварии на Вентспилсском шоссе

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Утром в четверг, 23 сентября, на Вентспилсском шоссе произошла авария, главной причиной которой, как это часто происходит во время ДТП, стал момент невнимательности.

Проезжающим по Юрмальской окружной дороге людям у поворота на Гатциемс утром 23 сентября открылась неприятная картина - возле значительно поврежденных автомобили работали пожарные, спасатели и медики, чтобы по возможности быстрее оказать пострадавшим помощь.

Здесь столкнулись два легковых автомобиля - Volkswagen и BMW. Согласно предварительной информации, которую стражам порядка предоставили свидетели происшествия, водитель Volkswagen выворачивала на шоссе с дороги меньшего значения в момент, когда по основной дороге приближалась BMW.

ФОТО: Скриншот видео

В аварии пострадали водители обеих машин, однако в отчетах медиков появилась информация о травмах, не угрожающих жизни водителей. О пострадавших машинах такого сказать нельзя, так как объем повреждений скорее свидетельствует об отправке в пункт приема металлолома.

Смотрите сюжет на латышском языке:


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