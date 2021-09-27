Момент невнимательности стал причиной тяжелой аварии на Вентспилсском шоссе

Проезжающим по Юрмальской окружной дороге людям у поворота на Гатциемс утром 23 сентября открылась неприятная картина - возле значительно поврежденных автомобили работали пожарные, спасатели и медики, чтобы по возможности быстрее оказать пострадавшим помощь.

Здесь столкнулись два легковых автомобиля - Volkswagen и BMW. Согласно предварительной информации, которую стражам порядка предоставили свидетели происшествия, водитель Volkswagen выворачивала на шоссе с дороги меньшего значения в момент, когда по основной дороге приближалась BMW.

ФОТО: Скриншот видео

В аварии пострадали водители обеих машин, однако в отчетах медиков появилась информация о травмах, не угрожающих жизни водителей. О пострадавших машинах такого сказать нельзя, так как объем повреждений скорее свидетельствует об отправке в пункт приема металлолома.