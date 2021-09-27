Выборы в Германии: согласно экзит-полам, ХДС/ХСС и СДПГ идут вровень

Экзит-пол телеканала ZDF показывает, что социал-демократы немного впереди с 26% голосов. У ХДС/ХСС - 24%.

Таким образом, пока две ведущие партии Германии идут практически вровень, и пока не ясно, какая из них будет формировать правительство. При этом предворительные результаты позволяют предположить, что страной будет править коалиция не из двух, а из трех партий. Помимо "зеленых" решающее слово, вроятно, будет за Свободной демократической партией (СвДП).

Для блока Христианских демократов (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) 25% - это самый низкий показатель на федеральных выборах за все послевоенное время.

ХДС лишилась своего лидера Ангелы Меркель, которая впервые за долгие годы не принимает участия в выборах.

Штаб-квартира ХДС после объявления первых результатов экзит-полов ФОТО: Reuters

Теперь основной политический акцент будет сделан на сначала неформальные, а потом уже более официальные переговоры ведущих партий о формировании коалиций с "зелеными" и либеральной, ориентированной на интересы бизнеса Свободной демократической партией (СвДП).

Эти переговоры могут оказаться напряженными, поскольку лидер СвДП Кристиан Линднер заявлял, что он категорически против сдвига государственной идеологии в левую сторону.

"Зеленые" придерживаются во многом противоположных взглядов и в первую очередь хотят бороться за снижение выбросов CO2 в ближайшие десятилетия, как сказала во время выступления на телевидении глава партии Анналена Бербок.

"Зеленым" предстоит выбрать, с кем вступить в коалицию ФОТО: Reuters

Христианские демократы выразили надежду на коалицию с "зелеными".

"Цифры говорят о том, что есть вероятность создания ориентированной на будущее коалиции ХДС/ХСС с "зелеными" и СвДП, - заявил немецкому телевидению генеральный секретарь христианских демократов Пауль Цимиак. - Это будет долгая ночь выборов".

Сами "зеленые" ранее говорили, что совершенно точно предпочли бы вступить в коалицию с социал-демократами.

ФОТО: BBC

Большие решения для "Зеленых"

Дэмиен Макгиннесс, корреспондент Би-би-си, Берлин

Экзит-полы показывают, что у Зеленой партии есть все шансы получить самый высокий результат в ее истории и стать вторым по величине партнером в любом коалиционном правительстве.

Сложность для них - выбрать, с какой из партий создать союз, с СДПГ или с ХДС/ХСС.

Зеленой партии хотелось бы создать лево-центристское правительство с СДПГ. Социал-демократы для них - пожалуй, более естественный партнер, учитывая, что "зеленым" ближе правительство, которое бы склонялось к левой стороне политического спектра.

Кроме того, лидеры партии не слишком жаждут возвращения ХДС/ХСС к управлению страной, потому что, на их взгляд, партия Ангелы Меркель не настолько серьезно воспринимала изменения климата, как должна была.

Однако коалиции будет нужен третий партнер. И почти наверняка им станет Свободная демократическая партия (СвДП). Их ориентированная на бизнес идеология (маленький государственный сектор экономики, низкие налоги) практически диаметрально противоположна идеологии "зеленых".

Само собой, "зеленые" смогут выставить свои условия для создания коалиции. Министерство иностранных дел им очень подходит, они руководили им и раньше и имеют четкое представление о том, как они хотели бы взаимодействовать с международным сообществом.

Но тяжба может возникнуть и за министерство финансов - особенно, если СвДП согласится вступить в коалицию.

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Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" набирает, согласно экзит-полам, 11%, а на востоке Германии, где ее позиции сильнее, она может получить до 21% голосов. Тем не менее, ни одна из ведущих партий не намерена вести с "Альтернативой" переговоры о коалиции.