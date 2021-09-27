Будет объявлено о третьей дозе вакцины от Covid-19 для пожилых людей

По ее словам, IVP принял решение в пятницу, 24 сентября, но нужно было время, чтобы подготовить его обоснование.

Как заявила на прошлой неделе на заседании правительства представитель Минздрава Яна Фелдмане, IVP следит за последней доступной научной информацией и рекомендациями международных организаций здравоохранения, регулирующих органов в области лекарств, и, как только будут получены обоснованные научные аргументы, вакцинация дополнительной дозой начнется и для других общественных групп, для которых это оправдано.

Третья доза будет рекомендована людям через шесть месяцев после получения второй вакцины.

На прошлой неделе правительство приняло решение о необходимости дополнительной дозы вакцины только для людей с сильно сниженным иммунитетом.