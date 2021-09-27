Пн, 27.09.2021
Уже сейчас заметен рост цен на молоко и молочные продукты, постепенный рост также ожидается и в будущем. Янис Шолкс, председатель правления Центрального союза латвийских молочных фермеров
Янис Шолкс, председатель правления Центрального союза латвийских молочных фермеров

Выявлено 290 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 409,2

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 290 новых случаев Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден "Covid-19", 229 непривитых или не завершивших курс вакцинации, а 61 человек привит.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 401,1 до  409,2 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено более 7748 случаев заболевания коронавирусом.

Вчера в Латвии было сделано 4813 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 155 076 человек, 2689 заразившихся коронавирусом скончались.


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