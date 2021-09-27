Выявлено 290 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 409,2

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден "Covid-19", 229 непривитых или не завершивших курс вакцинации, а 61 человек привит.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 401,1 до 409,2 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено более 7748 случаев заболевания коронавирусом.

Вчера в Латвии было сделано 4813 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.