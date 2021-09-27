Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери

"Я понимаю, когда спрашивают друзья, и очень благодарна за то, что они почти и не спрашивают, а если и делают это, то предельно тактично. Но когда абсолютно незнакомые люди начинают задавать вопросы... вопросы, которые мне неудобно даже озвучить вам, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь - не цирк. Я закрытый человек, и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой", - резюмировала Анна.