Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Дочь российской артистки Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии матери. Об этом девушка написала в Instagram-сторис.
Дочь российской артистки Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии матери. Об этом девушка написала в Instagram-сторис.
Дочь актрисы Анна Заворотнюк отвечала на вопросы подписчиков. Ее спрашивала и о состоянии матери. В подробности девушка вдаваться не стала, но назвала Анастасию "бойцом".
Анна добюавила, что "все будет хорошо". Совместное фото поставить она отказалась.
"Совместное фото мы не выложим. Для чего это?" - спросила она.
Ранее Анна говорила, что не хочется, чтобы посторонние люди вторгались в ее частную жизнь.
"Я понимаю, когда спрашивают друзья, и очень благодарна за то, что они почти и не спрашивают, а если и делают это, то предельно тактично. Но когда абсолютно незнакомые люди начинают задавать вопросы... вопросы, которые мне неудобно даже озвучить вам, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь - не цирк. Я закрытый человек, и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой", - резюмировала Анна.
Анне Заворотнюк пришлось обратиться к психологу после того, как она узнала о болезни матери.
Напомним, первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой.