Подарок Малкина, гонки в Сочи и пресс Яниса Тиммы. Как прошла неделя звёзд спорта?
Каждую неделю мы заглядываем в Instagram к известным спортсменам и смотрим, как и где они провели последние семь дней.
Каждую неделю мы заглядываем в Instagram к известным спортсменам и смотрим, как и где они провели последние семь дней.
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