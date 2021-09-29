Ср, 29.09.2021
Поставки вакцин Johnson & Johnson повысили темпы вакцинации от Covid-19. Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения
Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

Подарок Малкина, гонки в Сочи и пресс Яниса Тиммы. Как прошла неделя звёзд спорта?

Каждую неделю мы заглядываем в Instagram к известным спортсменам и смотрим, как и где они провели последние семь дней.

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Лаура Икауниеце ела мороженое в Италии

Теннисистка Елена Веснина посетила "Гран-при России" в Сочи

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Янис Тимма демонстрировал пресс

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Классная фотосессия украинской дзюдоистки Дарьи Белодед

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко исполнила свою мечту - полетала на дельтаплане


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