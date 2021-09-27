Всех посетителей поликлиники "Плявниеки" протестируют на Covid-19. Тех, кто не хочет - не будут

Тест будет предлагаться всем посетителям медицинского учреждения, как невакцинированным, так и вакцинированным, чтобы выяснить, какая часть посетителей инфицирована, не зная об этом. После теста людям придется подождать от 15 до 20 минут, чтобы получить результаты.
При положительном результате теста будет проведена контрольная проба, результатов которой придется ждать дома. Те, кто получит отрицательный тест, смогут отправиться получать запланированные медицинские услуги.
Цель пилотного проекта - определить распространенность Covid-19 среди посетителей поликлиник.
Важно, чтобы учреждение могло организовать безопасное оказание услуг посетителям и снизить риск заражения непосредственно в медицинских учреждениях, где ежедневно собирается большое количество людей.
Лица, не желающие участвовать в проекте, также смогут получить медицинские услуги.