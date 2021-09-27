Всех посетителей поликлиники "Плявниеки" протестируют на Covid-19. Тех, кто не хочет - не будут

Тест будет предлагаться всем посетителям медицинского учреждения, как невакцинированным, так и вакцинированным, чтобы выяснить, какая часть посетителей инфицирована, не зная об этом. После теста людям придется подождать от 15 до 20 минут, чтобы получить результаты.