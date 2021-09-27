Фото ⟩ Из Латвии в Швецию пустят два новых парома

Новые паромы дополнят флот Stena Line, увеличив вместимость пассажирского салона на 33%, а также обеспечив почти на 25% больше грузоподъемность и на 30% более высокую энергоэффективность по сравнению с существующими судами.

Длина паромов типа E-Flexer достигнет 240 метров, на них будет 263 каюты на 1200 пассажиров, и 3600 погонных метров для грузовых единиц, что позволит увеличить грузоподъемность на 25% и вместимость пассажирского салона на 33%.

ФОТО: Пресс-фото

Новые паромы предложат пассажирам совершенно новые возможности для отдыха на борту и приятные впечатления от путешествия по маршруту Вентспилс – Нюнесхамн, который является кратчайшим маршрутом между странами Балтии и Скандинавией. В настоящее время паромы строятся на верфи CMI Jinling в Вэйхае, Китай. В общей сложности в покупку двух новых паромов Stena Line инвестировала около 200 миллионов евро.

Stena Line занимает лидирующие позиции в области экологичного судоходства, а новые суда входят в число самых энергоэффективных судов типа RoPax в мире.

Благодаря оптимальной конструкции корпуса, гребного винта, освещения и конструкции рулевого управления, паромы E-Flexer до 30% более энергоэффективны, чем существующие суда. Паромы будут работать на газе, что позволит перейти на использование метанола или сжиженного природного газа. Оборудование судов позволит во время остановок в портах использовать береговые системы электроснабжения, что сократит выбросы, к тому же подключение к электросети позволит в будущем перейти на гибридный аккумулятор. На судах будет возможна эффективная погрузка и разгрузка со сквозными полосами для проезда на двух уровнях палуб.

ФОТО: Пресс-фото

В течение последнего года предприятие Stena Line расширила свою деятельность в Балтийском море, увеличив как грузовые, так и пассажирские перевозки, чтобы удовлетворить растущий в регионе спрос на морские перевозки. В этом году на обоих латвийских маршрутах Вентспилс – Нюнесхамн и Лиепая – Травемюнде уже курсируют два новых, больших и современных парома Stena Line.