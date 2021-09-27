Дополнительная доза вакцины от Covid-19: когда, кому и какие исключения

На заседании в пятницу IVP пришел к выводу, что вакцинацию дополнительной дозой следует рекомендовать не ранее чем через шесть месяцев после получения второй дозы или позже. В случае, если первая и вторая прививки были сделаны вакциной Pfizer/BioNTech, то эта вакцина рекомендована и для третьей дозы. Если первая и вторая прививки были сделаны вакциной AstraZeneca, то третья доза рекомендована вакциной Pfizer/BioNTech, но при необходимости это может быть и AstraZeneca.

Рекомендация не распространяется на тех, кто прошел первичную вакцинацию вакциной Moderna, поскольку пока нет научного обоснования, через какое время требуется третья доза Moderna.

Имеющиеся в настоящее время научные данные свидетельствуют о том, что защита после этой вакцины сохраняется в течение как минимум восьми месяцев после первичной вакцинации.

"Мы подчеркиваем, что это временные рекомендации, основанные на текущей эпидемиологической ситуации в Латвии", - пояснила руководитель IVP Даце Завадска.

Она отметила, что IVP следит за новейшей научной информацией и рекомендациями международных организаций в области здравоохранения и рекомендует дополнительную вакцинацию и другим группам, как только появятся соответствующие научные аргументы.

IVP постановил, что ревакцинация рекомендуется постояльцам центров социального ухода независимо от возраста пациента.

Вакцинацию дополнительной дозой рекомендуется проводить не ранее, чем через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины или позже.

Также совет постановил, что дополнительная прививка не нужна тем (за исключением людей с ослабленной иммунной системой), у кого был положительный ПЦР-тест на SARS CoV-2 до начала вакцинации, и тем, у кого был положительный тест после двух доз вакцины. В эту категорию входят и те, у кого был положительный тест между двумя дозами вакцины или после прививки Johnson & Johnson.

Как подчеркивает IVP, в настоящее время нет научных и эпидемиологических данных о необходимости дополнительной вакцинации медицинских работников или других профессиональных групп и в целом она не рекомендуется, поскольку заболеваемость в определенных профессиональных группах полностью вакцинированных людей не отличается от заболеваемости полностью вакцинированных людей в общей популяции.

Однако нельзя исключать введение дополнительной дозы работникам здравоохранения, которые находились в длительном контакте с больными Covid-19 или невакцинированными.

IVP считает, что дополнительная вакцинация не должна быть обязательной, в том числе для получения цифрового сертификата. Люди, прошедшие вакцинацию двумя или одной дозой соответствующих вакцин, считаются полностью вакцинированными.

По мнению IVP, гораздо важнее расширить охват вакцинацией населения первой и второй дозой вакцин, особенно в группах высокого риска.