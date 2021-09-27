Пн, 27.09.2021
Конечно, каждый может индивидуализировать свою маску, но помните, что мы видим свою маску только в зеркале, а другие наблюдают ее постоянно. Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах
Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах

На Крите произошло сильное землетрясение

ФОТО: AP Photo/Harry Nikos

В понедельник на Крите произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился на глубине примерно двух километров, сообщает CNN.

Подробной информации о разрушениях пока что нет.

Крит - крупнейший и самый населенный из всех греческих островов.

Галерея: Землетрясение на Крите


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