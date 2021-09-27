На Крите произошло сильное землетрясение
В понедельник на Крите произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
В понедельник на Крите произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр землетрясения находился на глубине примерно двух километров, сообщает CNN.
Подробной информации о разрушениях пока что нет.
Крит - крупнейший и самый населенный из всех греческих островов.
Галерея: Землетрясение на Крите