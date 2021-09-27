ФОТО ⟩ Соболенко опубликовала фото в объятиях экс-хоккеиста сборной Беларуси

На фото, которое сделано в казанском ресторане LETO, Соболенко сидит в объятиях экс-хоккеиста.

"Пусть так будет всегда", - подписала фотографию 23-летняя Соболенко.

Слухи о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как бывшая жена хоккеиста отметила аккаунт Соболенко в Instagram под постом, где сообщила о разводе. Она также обратилась к девушкам, которые уводят мужей из семей с детьми.

"Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребёнок отнимает кучу сил, энергии и времени… Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете", - написала Юлия Кольцова, отметив на совместном снимке с Кольцовым аккаунт Соболенко.