ФОТО ⟩ Соболенко опубликовала фото в объятиях экс-хоккеиста сборной Беларуси
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в своём Instagram опубликовала совместную фотографию с бывшим хоккеистом сборной Беларуси Константином Кольцовым.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в своём Instagram опубликовала совместную фотографию с бывшим хоккеистом сборной Беларуси Константином Кольцовым.
На фото, которое сделано в казанском ресторане LETO, Соболенко сидит в объятиях экс-хоккеиста.
Слухи о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как бывшая жена хоккеиста отметила аккаунт Соболенко в Instagram под постом, где сообщила о разводе. Она также обратилась к девушкам, которые уводят мужей из семей с детьми.
"Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребёнок отнимает кучу сил, энергии и времени… Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете", - написала Юлия Кольцова, отметив на совместном снимке с Кольцовым аккаунт Соболенко.
40-летний Кольцов старше Соболенко на 17 лет. За время своей карьеры хоккеист выступал за минское "Динамо", московский "Спартак", "Салават Юлаев", "Ак Барс", а также "Питтсбург Пингвинз" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). С июня 2021 года Кольцов входит в тренерский штаб московского "Спартака".