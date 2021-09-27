Дума вынуждена покупать новую плитку для отремонтированной во времена Ушакова улицы Барона

Сегодня на заседании комитета по делам транспорта и сообщения обсуждался вопрос о превращении улицы Барона в пешеходную. Для этого необходимо дополнительно купить плитку, которая была изготовлена специально для улицы Барона, и ее больше нет в наличии.
Поэтому в рамках подготовки к ремонтам в следующем году будет выделено финансирование на покупку дорожной плитки. В настоящее время департамент рассчитывает стоимость закупки.
Ремонт проезжей части улицы Барона обошелся в 2,6 млн евро, тротуаров - в 900 тыс. евро.
Качество ремонта на этой улице не раз вызывало возмущение рижан.
Ремонт тротуаров выполняла компания Binders.