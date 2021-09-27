Пн, 27.09.2021
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Кристина Тимановская, бегунья
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Дума вынуждена покупать новую плитку для отремонтированной во времена Ушакова улицы Барона

Улица Кр. Барона. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рижская дума планирует приобрести в следующем году новое покрытие для ремонта улицы Кр. Барона, которая ремонтировалась при бывшем мэре Ниле Ушакове ("Согласие"), сообщили в департаменте сообщения Рижской думы.

Сегодня на заседании комитета по делам транспорта и сообщения обсуждался вопрос о превращении улицы Барона в пешеходную. Для этого необходимо дополнительно купить плитку, которая была изготовлена специально для улицы Барона, и ее больше нет в наличии.

Поэтому в рамках подготовки к ремонтам в следующем году будет выделено финансирование на покупку дорожной плитки. В настоящее время департамент рассчитывает стоимость закупки.

Ремонт проезжей части улицы Барона обошелся в 2,6 млн евро, тротуаров - в 900 тыс. евро.

Качество ремонта на этой улице не раз вызывало возмущение рижан.

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Ремонт тротуаров выполняла компания Binders.


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