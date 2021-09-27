Дума вынуждена покупать новую плитку для отремонтированной во времена Ушакова улицы Кр. Барона

Сегодня на заседании комитета по делам транспорта и сообщения обсуждался вопрос о превращении улицы Кр. Барона в пешеходную. Для этого необходимо дополнительно купить плитку, которая была изготовлена специально для улицы Кр. Барона и которой больше нет в наличии.

Поэтому в рамках подготовки к ремонту в следующем году будет выделено финансирование на покупку дорожной плитки. В настоящее время департамент рассчитывает стоимость закупки.

Как на заседании комитета сообщил и. о. директора департамента сообщения Янис Вайводс, дорожная плитка понадобится, если будет принято решение о расширении велосипедной полосы на ул. Кр. Барона, а для этого еще нужно получить разрешение управления национального культурного наследия.

Ремонт проезжей части улицы Кр. Барона обошелся в 2,6 млн евро, тротуаров - в 900 тыс. евро.

Качество ремонта на этой улице не раз вызывало возмущение рижан.