Видео ⟩ Масштабная фан-встреча латвийского TikTok-дома была прервана полицией

Первый TikTik-дом в Латвии Fam3House ФОТО: Jānis Škapars/TVNET



Неделю назад все представители дома решили угостить своих подписчиков пиццей и запустили у себя в социальных сетях приглашение. Блогеры пообещали тем, кто придет, бесплатную пиццу, а также возможность сделать фото и пообщаться в последние выходные сентября.

Раздача бесплатной пиццы была запланирована с 14:00 до 15:00.

На встречу пришли все блогеры и друзья Fam3House. их рядах были пранкер Андрей Чернуцкий (@andrejko_epta) со своей девушкой Катей (@katedisney), блогеры Вова Малышев (@vovamalishev), Аресений Паль (@arsenijpaal) и Вадим Гуйван (@vadimguivan).

В назначенное время со всех сторон начал интенсивно стекаться народ. Количество людей с каждой минутой увеличивалось, пока они совсем не перегородили пешеходную и проезжую часть. В итоге вмешалась муниципальная полиция. В целях соблюдения безопасности и принятых ограничений сотрудники органов правопорядка были вынуждены остановить мероприятие.