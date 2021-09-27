Видео ⟩ Масштабная фан-встреча латвийского TikTok-дома была прервана полицией

В воскресенье, 26 сентября, в центре Риги прошла фан-встреча латвийского TikTok-дома Fam3House, сообщает портал balticevents.info. На встречу с латвийскими блогерами пришли сотни желающих.
Неделю назад все представители дома решили угостить своих подписчиков пиццей и запустили у себя в социальных сетях приглашение. Блогеры пообещали тем, кто придет, бесплатную пиццу, а также возможность сделать фото и пообщаться в последние выходные сентября.
Раздача бесплатной пиццы была запланирована с 14:00 до 15:00.
На встречу пришли все блогеры и друзья Fam3House. их рядах были пранкер Андрей Чернуцкий (@andrejko_epta) со своей девушкой Катей (@katedisney), блогеры Вова Малышев (@vovamalishev), Аресений Паль (@arsenijpaal) и Вадим Гуйван (@vadimguivan).
В назначенное время со всех сторон начал интенсивно стекаться народ. Количество людей с каждой минутой увеличивалось, пока они совсем не перегородили пешеходную и проезжую часть. В итоге вмешалась муниципальная полиция. В целях соблюдения безопасности и принятых ограничений сотрудники органов правопорядка были вынуждены остановить мероприятие.
"Мы давно уже хотели сделать что-то приятное для своих подписчиков, так как все постоянно в комментариях и сообщениях просят фан-встречу. Решили это сделать, пока еще не совсем холодно и у всех хорошее настроение. Но мы даже не представляли себе, что придет столько людей. По нашим подсчетам, было порядка тысячи человек. Мы не хотели никому причинять неудобств и были вынуждены уже через 20 минут ее [фан-встречу] остановить", - рассказал сооснователь проекта Fam3House Роман Ноздрин.