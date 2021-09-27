Торговые центры об ограничениях: нельзя допускать ошибок Литвы

Вместо этого абсолютно всем посетителям торговых центров необходимо обеспечить доступ к магазинам, торгующим продуктами питания, медикаментами и другими товарами первой необходимости, и расположенным в торговых центрах пунктам вакцинации, где привилась почти четверть населения. Для посещения других магазинов можно рассмотреть требование о предъявлении сертификата Covid-19. Также при введении новых ограничений на торговлю необходимо учитывать вопросы качества воздуха и пожарной безопасности, подчеркнули в ассоциации.

Деление торговых мест на магазины предметов первой и второстепенной необходимости уже применялось в предыдущие периоды пиков заболеваемости и на практике зарекомендовало себя как целесообразное и эффективное, заявили представители Альянса девелоперов недвижимости. Оно несложно с организационной точки зрения, так как для деления применяется статистическая классификация экономической деятельности или коды NACE, которые достаточно точно отражают характер продукции магазина.

Кроме того чрезвычайно важно, чтобы невакцинированные могли попасть в расположенные в торговых центрах пункты вакцинации. Торговые центры принимают активное участие в процессе вакцинации: в них по всей Латвии открыто 17 пунктов вакцинации, при этом на нужды каждого торговые центры выделили в среднем 150 квадратных метров площади без взимания арендной платы. Статистика показывает, что из примерно 141 000 вакцинированных 35 000 или 24,8% получили вакцину именно в торговых центрах. Если впредь запретить вход в них лицам без действующего сертификата Covid-19, это заметно снизит темпы вакцинации и, таким образом, продлит период ограничений, считает председатель правления ассоциации Мартиньш Ванагс.

Представители альянса подчеркивают, что торговые центры представляют собой эпидемиологически безопасную среду как для вакцинации, так и для совершения повседневных покупок благодаря высокому качеству воздуха в зданиях. Именно качество воздуха на сегодня признано одним из важнейших факторов, влияющих на распространение вируса в помещениях, а крупнейшие торговые центры Латвии оснащены вентиляционными системами такого уровня, благодаря которому осуществляется воздухообмен всех помещений за 20 минут.