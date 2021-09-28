Видео ⟩ Теперь один ковид-тест на весь класс: как все устроено?

Видео: Как будут проводиться ковид-тесты для школьников
Как вообще этот "жевательный тест" работает?
Каждый ученик класса жует палочку, все палочки складывают в контейнер и отправляют в лабораторию. Результаты теста скажут о том, есть ли в классе хоть один инфицированный ученик.
О том, как этот тест работает, можно ли его обмануть и может ли он нанести вред здоровью ребенка, RUS TVNET ранее уже писал в подробном материале:
Важно! В каждой школе - свой алгоритм действий, и самую надежную информацию можно получить, обратившись к администрации конкретной школы.
Далее - информация, полученная читателем RUS TVNET в э-классе одной из Рижских школ.
Если в едином образце после сдачи теста будет обнаружена инфекция, только тогда школьников будут тестировать по отдельности. Родители получат СМС от лаборатории о положительном результате в классе.
В случае обнаружения инфекции весь класс уходит на домашний карантин, уроки в этом случае проходят удаленно и/или очно для переболевших и вакцинированных.
Информацию о введении карантина для класса учитель высылает в э-классе после получения результатов из лаборатории. Также в центр контроля и профилактики заболеваний педагог отправляет список контактных персон. В системе E-veselība делается отметка о том, что ученик или педагог является контактной персоной.
Что делают родители или совершеннолетние учащиеся в случае положительного результата теста
В случае, если родители получают от лаборатории СМС, что в классе есть положительный результат, то необходимо открыть портал e-veseliba.lv (datamed.lv) и получить результат тестирования. С этими результатами ученик обязан в течение 36 часов пойти в любою ближайшую лабораторию и сдать Сovid-19 тест:
- в случае индивидуального положительного результата - ученик уходит на жесткую самоизоляцию. Заболевший ученик или его родители обязаны связаться с семейным врачом, возвращение в школу возможно только со справкой от семейного врача.
- другие ученики и педагоги уходят на карантин как контактные персоны. Контактная персона возвращается в школу только со справкой от семейного врача о том, что домашний карантин окончен.
Переболевшие Сovid-19 или вакцинированные от Сovid-19 продолжают учиться очно, они обязаны в течение 7 дней сдать тест на Сovid-19.