Дело об утонувшем в бассейне мальчике: бывшего директора спортшколы приговорили к условному сроку

Суд признал Зуева виновным по ч. 1 ст. 123 Уголовного закона.

Как сообщила судья Дайна Алксне, принимая во внимание то, что обвиняемый совершил преступление по неосторожности, а также то обстоятельство, что у суда возникла уверенность, что обвиняемый в дальнейшем не совершит наказуемых деяний, на основании ст. 55 Уголовного закона принято решение не приговаривать его к реальному лишению свободы.

Как сообщалось, трагедия произошла 4 октября 2017 года в Вентспилсском парке водных приключений во время занятий по плаванию, которые проводил Зуев. После этого он перестал обучать основам плавания, оставив должность директора Вентспилсской спортивной школы Spars.