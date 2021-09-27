Дело об утонувшем в бассейне мальчике: бывшего директора спортшколы приговорили к условному сроку

Суд признал Зуева виновным по ч. 1 ст. 123 Уголовного закона.
Как сообщила судья Дайна Алксне, принимая во внимание то, что обвиняемый совершил преступление по неосторожности, а также то обстоятельство, что у суда возникла уверенность, что обвиняемый в дальнейшем не совершит наказуемых деяний, на основании ст. 55 Уголовного закона принято решение не приговаривать его к реальному лишению свободы.
Как сообщалось, трагедия произошла 4 октября 2017 года в Вентспилсском парке водных приключений во время занятий по плаванию, которые проводил Зуев. После этого он перестал обучать основам плавания, оставив должность директора Вентспилсской спортивной школы Spars.
Вентспилсский олимпийский центр реализовал нелицензированную образовательную программу по интересам, заявила тогда Государственная служба качества образования (IKVD). В то время центр заявил, что утверждение IKVD о том, что центр проводил нелицензированное обучение плаванию, неправда.