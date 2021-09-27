Пн, 27.09.2021
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Янис Шолкс, председатель правления Центрального союза латвийских молочных фермеров

Дело об утонувшем в бассейне мальчике: бывшего директора спортшколы приговорили к условному сроку

ФОТО: Pixabay

Курземский районный суд приговорил бывшего директора вентспилсской спортивной школы Spars Виктора Зуева в связи со смертью 4-летнего мальчика на занятиях по плаванию в бассейне в 2017 году к условному лишению свободы на 2 года с испытательным сроком 2 года и компенсации в пользу потерпевших в размере 44 255 евро, сообщили агентству LETA в Судебной администрации.

Суд признал Зуева виновным по ч. 1 ст. 123 Уголовного закона.

Как сообщила судья Дайна Алксне, принимая во внимание то, что обвиняемый совершил преступление по неосторожности, а также то обстоятельство, что у суда возникла уверенность, что обвиняемый в дальнейшем не совершит наказуемых деяний, на основании ст. 55 Уголовного закона принято решение не приговаривать его к реальному лишению свободы.

Как сообщалось, трагедия произошла 4 октября 2017 года в Вентспилсском парке водных приключений во время занятий по плаванию, которые проводил Зуев. После этого он перестал обучать основам плавания, оставив должность директора Вентспилсской спортивной школы Spars.

Вентспилсский олимпийский центр реализовал нелицензированную образовательную программу по интересам, заявила тогда Государственная служба качества образования (IKVD). В то время центр заявил, что утверждение IKVD о том, что центр проводил нелицензированное обучение плаванию, неправда.


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