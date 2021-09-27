Немного снизилось число учебных заведений, затронутых Covid-19

Всего в новом учебном году в очном формате обучение начато в 672 образовательных учреждениях. По сравнению с ситуацией неделей ранее количество учебных заведений, где некоторые классы перешли на дистанционное обучение, уменьшилось на 18.

На этой неделе на дистанционное, частично удаленное и индивидуальное обучение перешли 13 групп дошкольников, 91 класс основной школы и 48 классов средней школы, а некоторые ранее отправленные на удаленку классы смогли вернуться к очному обучению.

27 сентября в IKVD поступила информация о том, что в 44 дошкольных группах в 11 случаях карантин был введен для всей группы, в девяти случаях - для части группы, а в 24 случаях был установлен режим индивидуальной самоизоляции.

В основной школе Covid-19 затронул 698 классов, что на 91 класс меньше, чем на предыдущей неделе. На этой неделе дистанционно в этой возрастной группе обучаются 239 классов, в том числе 177 - классы с 1-го по 6й, а 62 случая зафиксированы среди учащихся 7-9-х классов. Частичный режим удаленного обучения установлен для 153 классов, из которых 82 относятся к группе с 1-го по 6-й класс, а 71 - к группе с 7-й по 9-й класс.

Индивидуально на уровне основного образования выявлено 306 случаев заболевания Covid-19, в том числе 205 случаев констатировано в младших классах, а 101 - в группе с 7-го по 9-й класс.

На уровне средней школы дистанционное обучение определено для 122 классов. Из них заниматься дистанционно в 39 случаях будет весь класс, в 40 случаях - часть класса, а в 43 случаях - отдельные ученики.

Согласно данным IKVD, в настоящее время учебный процесс чаще всего проводится удаленно в учебных заведениях Риги, Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи и Екабпилсского края.

Больше всего детей на дистанционном обучении в группе с 1-го по 6-й класс.

В этом учебном году участвовать в очном процессе обучения разрешено только тем учащимся и преподавателям, которые могут предъявить действующий сертификат Covid-19, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания, или отрицательный результат теста.