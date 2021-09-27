Во вторник правительство рассмотрит новое регулирование в условиях распространения Covid-19

По словам премьера, в трех сферах регулирование станет более конкретным.

Ожидается, что новые правила будут предусматривать обязанность вакцинироваться для представителей определенных профессий.

"Мы об этом долго говорили и дискутировали. Завтра на заседании правительства планируем утвердить", - сообщил премьер-министр.

Кариньш отметил, что для представителей трех профессий будет введена обязательная вакцинация. Дата вступления в силу этого требования будет уточнена на заседании правительства.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что люди, которые должны будут привиться для выполнения рабочих обязанностей, до вступления этого требования в силу должны будут сдавать тесты на Covid-19, а в случаях, когда вакцинация уже начата, тесты им будет оплачивать государство.

В то же время будет группа людей, которой, по крайней мере пока, не будет выдвинуто требование вакцинироваться, но для выполнения работы им нужен будет негативный тест.

Этот скрининг будет проводиться за их собственные средства.

Как сообщалось, планируется, что с 1 ноября вступит в силу требование об обязательной вакцинации для работников здравоохранения, образования и учреждений социального ухода. Также не исключается, что подобное требование может быть введено и для работников других сфер. В вышеупомянутых сферах в переходный период с 11 октября до 1 ноября можно будет работать с 72-часовым тестом на Covid-19, но оплачивать тесты должны будут сами работники, за исключением случаев, когда начат процесс вакцинации.