За прошлую неделю количество новых случаев Covid-19 выросло на четверть

На 59% увеличилось количество тяжелобольных.

Из всех проведенных тестов 60% или 91 611 относились к скринингу в образовательных учреждениях, а 40% или 61 020 - к остальному населению. Из положительных случаев Covid-19 12% (520 человек) были связаны со скринингом в системе образования, 88% (3706) - с остальным населением. У 57,4% всех инфицированных, выявленных в ходе скрининга, согласно результатам эпидемиологического опроса, были симптомы заболевания.

На прошлой неделе в среднем сдавалось 21 804 теста в день по сравнению с 31 099 неделей ранее, при этом на прошлой неделе в среднем выявлялось 604 новых случая в день по сравнению с 493 неделей ранее.

Рост числа новых случаев Covid-19 наблюдается во всех возрастных группах, но чаще всего инфицируются подростки в группе от 10 до 14 лет. На минувшей неделе заболеваемость продолжила расти во всех регионах.

Коэффициент воспроизводства инфекции Covid-19 за минувшую неделю вырос до 1,21 (ранее 1,14), что указывает на более широкое распространение инфекционного заболевания среди населения.

Анализ случаев Covid-19 на прошедшей неделе и статуса вакцинации инфицированных людей показал, что 3389 или 80% не были вакцинированы от Covid-19 или еще не завершили курс вакцинации, в то время как 837 человек или 20% были вакцинированы.

Если сравнивать интенсивность распространения вируса на 100 000 населения среди вакцинированных и невакцинированных/частично вакцинированных людей, то инфекция Covid-19 выявлялась в 3,3 раза чаще у невакцинированных и частично вакцинированных людей, чем у полностью вакцинированных.