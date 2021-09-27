ВИДЕО ⟩ "Динамо" в концовке матча вырвало победу у ХК "Сочи"

Матч проходил в "Арене Рига" и завершился победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Все шайбы в матче были заброшены в третьем периоде. На 46-й минуте Николай Елисеев вывел рижан вперёд, но на 53-й минуте Амир Гараев восстановил равновесие на табло. Победную шайбу "динамовцев" на 59-й минуте забросил Даниэль Берзиньш.

Рижское "Динамо" в данный момент с 9 очками в 11 матчах занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции. ХК "Сочи" с 8 очками в 12 матчах замыкает турнирную таблицу.