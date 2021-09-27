Пн, 27.09.2021
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ВИДЕО ⟩ "Динамо" в концовке матча вырвало победу у ХК "Сочи"

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

В понедельник, 27 сентября, рижское "Динамо" у себя дома одержало победу над ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч проходил в "Арене Рига" и завершился победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Все шайбы в матче были заброшены в третьем периоде. На 46-й минуте Николай Елисеев вывел рижан вперёд, но на 53-й минуте Амир Гараев восстановил равновесие на табло. Победную шайбу "динамовцев" на 59-й минуте забросил Даниэль Берзиньш.

Рижское "Динамо" в данный момент с 9 очками в 11 матчах занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции. ХК "Сочи" с 8 очками в 12 матчах замыкает турнирную таблицу.

Далее рижан ожидает ещё один домашний матч (29 сентября против "Северстали"), после чего команда проведёт четыре матча в гостях.


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