ВИДЕО ⟩ "Динамо" в концовке матча вырвало победу у ХК "Сочи"
В понедельник, 27 сентября, рижское "Динамо" у себя дома одержало победу над ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В понедельник, 27 сентября, рижское "Динамо" у себя дома одержало победу над ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в "Арене Рига" и завершился победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
Все шайбы в матче были заброшены в третьем периоде. На 46-й минуте Николай Елисеев вывел рижан вперёд, но на 53-й минуте Амир Гараев восстановил равновесие на табло. Победную шайбу "динамовцев" на 59-й минуте забросил Даниэль Берзиньш.
Рижское "Динамо" в данный момент с 9 очками в 11 матчах занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции. ХК "Сочи" с 8 очками в 12 матчах замыкает турнирную таблицу.
Далее рижан ожидает ещё один домашний матч (29 сентября против "Северстали"), после чего команда проведёт четыре матча в гостях.