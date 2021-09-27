Третьяк: "Контракт со Знарком не подписывали, все фамилии скоро узнаете"

"Мы пока ничего и никому не объявляли. В понедельник прошел экспертный совет, на котором было много мнений. Контракт со Знарком пока не подписал, поэтому мы и собирали совет. Все фамилии вы скоро узнаете. Вы всё увидите, когда появится информация на официальном сайте. Будет много интересно", - приводит слова Третьяка "Матч ТВ".

Напомним, три дня назад Третьяк сам заявил, что Знарок возглавит национальную команду на Олимпиаде-2022. Также появилась информация о том, что контракт с 58-летним Знарком уже подписан и договор со специалистом рассчитан на один год.

Однако официально о назначении объявлено ещё не было. В случае назначения Знарка Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной России, будет его консультантом. Также "Спорт-Экспресс" сообщал о том, что ассистентом Знарка в сборной может стать главный тренер рижского "Динамо" Сергей Зубов.