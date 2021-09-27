Передача: в Латвии растет агрессия "антиваксеров" в Сети. Врачи подвергались физическим нападениям

Существенный рост количества агрессивных комментариев наблюдался в дни, когда в Риге или в другом месте проводились акции протеста против вакцинации и ограничительных мер безопасности по сокращению распространения Covid-19, а также на следующий день после этих мероприятий.

Были выявлены призывы к насилию в отношении лиц, принимающих решения, полицейских, учителей и врачей.

"Я сам получал унизительные письма. Пока никто ничего не высказывал в лицо, но моим коллегам поступали реальные угрозы, они обращались в правоохранительные органы, были и реальные нападения!

На улице, случайно встретив, узнав. Реагируют соответственно. Ситуации закончились без значительного ущерба, слава богу, но риск есть", - говорит Роберт Фурманис, вице-президент Латвийской ассоциации врачей.

Центр стратегических коммуникаций НАТО объясняет, что часть ответственности за популярность радикальных записей надо брать тем, кто поддерживает большие социальные сети, которые создают огромные информационные пузыри.

"Алгоритм максимально распространяет такую информацию, а также предоставляет очень похожую информацию, если вы однажды "делились" этим, это определенно ответственность социальных сетей! У них рекордная прибыль, существует дисбаланс между тем, насколько они разрушают общества изнутри, не только в Латвии", - обращает внимание руководитель Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.