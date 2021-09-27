Пн, 27.09.2021
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Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах

Видео ⟩ Столкновение автоцистерны VUGD и легковой машины: новые подробности аварии

В минувшую субботу, 25 сентября, в Ропажском крае шесть человек пострадали в результате столкновения автоцистерны Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) с легковым автомобилем охранного предприятия. Передача Degpunktā раскрывает подробности столкновения.

В Государственную полицию поступила информация о том, что в субботу в Гаркалнской волости Ропажского края произошло столкновение автоцистерны VUGD с легковым автомобилем. Столкновение произошло, когда автомобили пересекали регулируемый перекресток с разных сторон. После столкновения автоцистерна VUGD перевернулась, в результате ДТП пострадали пять сотрудников VUGD и водитель автомобиля. 

"Первый звонок об аварии был в 16:17. Врачи оказали помощь шести людям на месте происшествия. Все шесть пострадавших получили серьезные травмы от средней до тяжелой. Большинство из них получили серьезные травмы сразу в нескольких частях тела", сообщает NMPD.

"После получения помощи на месте происшествия все в стабильном состоянии были доставлены в медицинские учреждения. Помощь на месте аварии оказали пять медицинских бригад", - продолжает NMPD.

Передача сообщает, что в результате столкновения серьезно пострадало "железо". Чтобы перевернуть машину VUGD на колеса, пришлось вызвать специальную машину.

Автомобиль охранного предприятия, скорее всего, будет списан, сообщает передача.

Полиция пока не прокомментировала происшествие, заявив, что возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке


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