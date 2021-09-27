Видео ⟩ Столкновение автоцистерны VUGD и легковой машины: новые подробности аварии

В Государственную полицию поступила информация о том, что в субботу в Гаркалнской волости Ропажского края произошло столкновение автоцистерны VUGD с легковым автомобилем. Столкновение произошло, когда автомобили пересекали регулируемый перекресток с разных сторон. После столкновения автоцистерна VUGD перевернулась, в результате ДТП пострадали пять сотрудников VUGD и водитель автомобиля.

"Первый звонок об аварии был в 16:17. Врачи оказали помощь шести людям на месте происшествия. Все шесть пострадавших получили серьезные травмы от средней до тяжелой. Большинство из них получили серьезные травмы сразу в нескольких частях тела", сообщает NMPD.

🇱🇻 Upesciema ielas krustojumā ar Rīgas apvedceļu #A4 (Baltezers—Saulkalne) #Upesciems #Garkalne notika VUGD un vieglā transportlīdzekļa avārija. Negadījuma rezultātā glābēju auto apgāzās. Avārijā cietuši 6 cilvēki, to skaitā 5 glābēji.

📷 Kristaps Veinbergs pic.twitter.com/LinW5IeW31 — BreakingLV (@breakinglv) September 26, 2021

"После получения помощи на месте происшествия все в стабильном состоянии были доставлены в медицинские учреждения. Помощь на месте аварии оказали пять медицинских бригад", - продолжает NMPD.

Передача сообщает, что в результате столкновения серьезно пострадало "железо". Чтобы перевернуть машину VUGD на колеса, пришлось вызвать специальную машину.

Автомобиль охранного предприятия, скорее всего, будет списан, сообщает передача.

Полиция пока не прокомментировала происшествие, заявив, что возбуждено уголовное дело.