Фото ⟩ В Эстонии женщина едва успела спрятаться у себя во дворе от преследовавшего ее медведя

Пия Белова живет в загородном доме примерно в километре от Кильтси и каждое утро в девять часов гуляет по дороге. "Я шла в сторону Пикивере, когда вдруг услышала рычание в кустах. Сначала я не обратила на это никакого внимания", - сказала Белова.

Отойдя на несколько десятков метров от дома, женщина заметила разъяренного медведя, выскакивающего из куста, ревущего и топчущего землю передними лапами. "Животное было всего в десяти метрах от меня и, очевидно, наблюдало за мной", - сказала Белова, добавив, что она действительно не помнит, как вернулась во двор.

Вероятное место отдыха медведя ФОТО: Veiki Ojaperv

"Мне трудно двигаться, у меня буквально перехватило дыхание, но каким-то образом я забежала в ворота дома", - вспоминает женщина.

Медведь, который, вероятно, обитает в лесу рядом с загородным домом, подошел к ограде и продолжил угрожать женщине. "Он стоял за забором, рычал и топтался, я не хочу знать, что было бы, если бы он забрался в сад", - продолжила Белова.

Для семьи Беловых это не первый раз, когда медведя видели недалеко от села. "Примерно полгода назад мой сын Ромет увидел медведя, поедающего тушу козла, примерно в полукилометре от нас. Затем мы отправили в Департамент окружающей среды письмо, на которое до сих пор нет ответа", - сказала Белова.

Другой ее сын, Рагнар, тоже видел медведя недалеко от Кильтси. "На рапсовом поле между Райгу и Кильтси довольно много медведей, за последний год я много раз видел это собственными глазами", - сказал Рагнар.

След от медвежьей лапы ФОТО: Marianne Loorents

По словам Марго Танника, главного специалиста по охоте Департамента окружающей среды Эстонии, охотничий район Кильтси и обитающие там медведи ранее находились в поле зрения Департамента из-за уничтожения садов, ульев, силосных шаров и яблонь. "Поэтому на этой неделе Департамент окружающей среды планирует выдать еще одно разрешение на охоту на медведя в этом районе", - сказал Танник.