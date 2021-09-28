Обязательная вакцинация в ряде профессий может вступить в силу в ноябре

В то же время будет группа людей, которой, по крайней мере пока, не будет выдвинуто требование вакцинироваться, но для выполнения работы им нужен будет негативный тест. Этот скрининг будет проводиться за их собственные средства.

Отдельные министры торопят с принятием решения о дополнительной вакцинации от Covid-19 всех желающих

Несмотря на то, что ранее в правительстве уже состоялась острая дискуссия о необходимости дополнительной вакцины от Covid-19 и министры согласились дождаться заключения экспертов, сегодня на заседании Кабинета министров вновь был поднят вопрос о возможности дополнительной вакцинации для всех желающих.

Министр финансов Янис Рейрс подчеркнул необходимость поддерживающей вакцинации для всех. Дискутируя с эпидемиологом Юрием Перевощиковым и министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом, он напомнил, что Латвия в начале этого года уже приобрела горький опыт деления людей на группы из-за вакцинации.

С ним согласился министр культуры Наурис Пунтулис, который считает, что, если часть людей получает дополнительную вакцину, то

такая возможность должна быть предоставлена всем, кто хочет защитить себя.

Со своей стороны Перевощиков заявил, что доверяет рекомендациям Государственного совета по иммунизации (ГСИ), который считает возможной дополнительную вакцинацию только определенных групп - людей с ослабленным иммунитетом, старше 65 лет, а также клиентам центров социального ухода.

По словам Павлютса, может наступить время, когда дополнительная доза будет рекомендована и другим группам населения, например, медикам, которые одними из первых получили прививку от Covid-19.

Правительство может принять решение об ограничении посещения магазинов непривитыми на следующей неделе

Правительство может принять решение о возможности получения торговых услуг для непривитых лиц от Covid-19 на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) на заседании Кабинета министров во вторник.

"У нас есть большой нерешенный вопрос о торговле. Это среда массовых скоплений людей, в том числе непривитых, что представляет собой серьезный риск этой осенью. Соответственно, в ближайшем будущем, я надеюсь, на следующей неделе мы сможем обсудить эти вопросы с Минэкономики и принять решение", - сказал Павлютс, подчеркнув, что это наиболее необходимо в первую очередь с точки зрения безопасности.

Правительство продолжило рассмотрение законопроектов, сопровождающих госбюджет на следующий год

1. Неиспользованные средства в размере 1,3 миллиона евро на реконструкцию здания нового Рижского театра (JRT) в прошлом году будут перенесены на 2022 год.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 30 апреля 2020 года грант на реконструкцию здания VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) JRT был запланирован в размере 4 642 143 евро в 2020 году, в 2021 году - 8 706 497 евро, в 2022 году - на сумму 10 959 427 евро. Общая сумма финансирования долгосрочных обязательств для указанной меры в 2013-2022 годах составляет 29 977 424 евро.

Из-за задержек с реализацией проекта финансирование, выделенные средства в размере 1,3 миллиона евро на реконструкцию зданий JRT в 2020 году, не были использованы.

В мае 2020 года был заключен договор с SBSC на дополнительное проектирование (разработка и детализация недостающих решений, авторский надзор, разработка модели BIM) и строительные работы на сумму 29,8 млн евро. В настоящее время ведутся активные строительные работы по реализации проекта.

Как уже сообщалось ранее, сегодня правительство также продолжит рассмотрение пакета законопроектов, сопровождающих госбюджет на 2022 год.

На прошлой неделе на заседании Кабинета министров представители Минфина указали, что в этом году подать пакет бюджетных законопроектов в Сейм планируется 14 октября, а рассмотреть их правительство должно на заседаниях 29 сентября и 5 октября.

Как сообщалось, в 2022 году расходы консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 11,886 миллиарда евро, что на 833 миллиона евро больше, чем прогнозировалось ранее. В свою очередь общие налоговые поступления в бюджет в 2022 году запланированы в размере 10,225 миллиарда евро, что на 236 миллионов евро больше, чем планировалось в прошлом году при разработке среднесрочного бюджета.