Первый гол Месси за "ПСЖ" и победа молдавского "Шерифа" в Мадриде

Группа А

ПСЖ - Манчестер Сити 2:0

Счёт на 8-й минуте матча открыл Идрисса Гейе, который подобрал мяч после прострела Килиана Мбаппе и нанёс удар в девятку. На 74-й минуте Лионель Месси забил дебютный гол за "ПСЖ" и установил окончательный счёт в матче.

После двух туров "ПСЖ" набрал четыре очка в двух матчах и занимает первое место в группе "А". "Манчестер Сити" с тремя очками занимает третье место.

РБ Лейпциг - Брюгге 1:2

Немецкий "РБ Лейпциг" у себя дома уступил бельгийскому "Брюгге". Хозяева открыли счёт в матче уже через пять минут после стартового свистка - автором гола стал Кристофер Нкунку. На 22-й минуте Ханс Ванакен сравнял счёт в матче, а в конце первого тайма Матс Ригс вывел команду из Брюгге вперёд, установив окончательный счёт в матче.

Группа В

Милан - Атлетико Мадрид 1:2

На 20-й минуте встречи отличился нападающий "Милана" Рафаэл Леау, а девять минут спустя вторую жёлтую карточку получил полузащитник Франк Кессье, который оставил хозяев в меньшинстве.

На 84-й минуте матча Антуан Гризманн сравнял счёт, а в добавленное ко второму тайму время судья поставил пенальти в ворота "Милана", который реализовал уругваец Луис Суарес.

🔴⚪️ Луис Суарес забил в выездном матче Лиги чемпионов впервые с сентября 2015 года ⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/jdispyLI7S — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 28, 2021

Порту - Ливерпуль 1:5

На стадионе "Драгау" в Порту хозяева потерпели сокрушительное поражение от "Ливерпуля". Голами в составе английской команды отметились Садио Мане, а также Роберто Фирмино и Мохамед Салах, которые оформили по дублю. Единственный гол в составе "Порту" провёл Мехди Тареми.

Салах стал третьим бомбардиром из Африки, кому удалось забить 30 голов в Лиге чемпионов. С 31 мячом египтянин уступает лишь ивуарийцу Дидье Дрогба, который забил 44 мяча в матчах Лиги чемпионов.

Группа С

Аякс - Бешикташ 2:0

На 17-й минуте первый гол в матче забил полузащитник амстердамской команды Стивен Бергёйс, а в конце первого тайма Себастьен Аллер увеличил преимущество хозяев.

Боруссия Дортмунд - Спортинг 1:0

Единственный гол на 37-й минуте матча забил нападающий "Боруссии" Дониэлл Мален. Во втором тайме Мален забил ещё раз, однако на видеоповторе судья усмотрел офсайд и отменил взятие ворот.

Группа D

Шахтёр Донецк - Интер 0:0

Матч между этими командами прошёл на стадионе "НСК Олимпийский" в Киеве и завершился вничью. Напомним, "Интер" и "Шахтёр" стартовали в этом розыгрыше Лиги чемпионов с поражений - миланцы уступил мадридскому "Реалу" (0:1), а донецкие футболисты сенсационно проиграли молдавскому "Шерифу" (0:2).

Реал Мадрид - Шериф 1:2

Один из самых неожиданных результатов второго тура - это матч на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Молдавский клуб вышел вперёд на 25-й минуте благодаря голу Джасурбека Яхшибоева, который выпрыгнул и головой послал мяч в дальний угол ворот.

На 65-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти и сравнял счёт на табло, но за минуту до конца основного времени Себастьян Тиль нанёс роскошный удар в дальнюю девятку и принёс сенсационную победу "Шерифу". Тиль стал первым в истории Люксембурга футболистом, отличившимся на основной стадии Лиги Чемпионов.

Лидер группы D, не потерявший пока ни одного очка в основной стадии Лиги чемпионов



Да, мы про Тирасполь ⭐️#ЛигаЧемпионов @FotclubSheriff pic.twitter.com/lamyiFwz6a — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 28, 2021