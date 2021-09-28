Вт, 28.09.2021
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Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka

Правительство может дать право военным и земессаргам применять оружие на операциях в мирное время

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 28 сентября, правительство рассмотрит поправки к закону, которые дадут военным и земессаргам право применять служебное огнестрельное оружие при проведении специальных операций в мирное время, в том числе для преодоления ситуаций, угрожающих стране в результате действий военного характера.

В аннотации к поправкам к закону о военной службе Минобороны поясняет, что в соответствии с действующим законодательством Национальные вооруженные силы (НВС) могут проводить специальные операции.

Принятые Сеймом в 2017 году поправки к закону о национальной безопасности предусматривают, что для преодоления скрытой военной угрозы в мирное время, если используются военные средства, в соответствии с планом гособороны Кабинет министров может поручить Министерству обороны управление мерами по преодолению угрозы на ограниченной территории.

В 2021 году Сейм принял другие поправки к закону о национальной безопасности - они определяют ситуацию, угрожающую стране в результате военных действий, и меры по ее предотвращению. Под ситуацией, угрожающей государству в результате военных действий, понимается противозаконная иностранная военная деятельность, осуществляемая против Латвии, в том числе в мирное время.

Право военного или земессарга на использование в мирное время служебного огнестрельного оружия и специальных средств при проведении специальных операций, в том числе для предотвращения угрожающей государству ситуации, вызванной военными действиями, должно быть установлено законом.

Нормы НАТО

Согласно нормам НАТО, под специальными операциями понимаются военные действия, предпринимаемые специально выделенными, организованными, обученными и экипированными силами, с применением специальной тактики, технических средств и приемов. Во время этих операций могут использоваться скрытые или дискретные методы принятия на себя политических и военных рисков, не характерные для операций конвенциональных сил. Спецоперации могут выполняться путем вступления в непосредственное столкновение с противником.

Во время специальных операций, в том числе перед объявлением особого положения для преодоления угрожающей государству ситуации в мирное время, оказываются меры противодействия особым силам специальных операций, в том числе действующим посредством маскировки, военного обмана, специальных приемов и военных средств и т.п.

В рамках гибридной военной деятельности посредством точно и своевременно проведенной военной операции может быть обеспечена деэскалация замаскированной военной угрозы без допущения ее дальнейшего развития вплоть до объявления особого положения.

Необходимо также дополнить закон о военной службе поправками, предусматривающими право военного и земессарга без предупреждения использовать служебное огнестрельное оружие при проведении специальных операций, если оно оправдано концепцией конкретной военной операции или спецоперации.

Законопроект также уточняет норму закона о военной службе, устанавливая принцип, согласно которому использование служебного огнестрельного оружия должно быть соразмерным и необходимым.


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