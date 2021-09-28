Выявлено 804 новых случая Covid-19. Умер пациент младше 30

Умершие входили в возрастные категории от 20 до 89 лет.

один человек - в возрасте от 20 до 29 лет,

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 626 непривитых или не завершивших курс вакцинации, а 178 человек привит.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 409,2 до 427,4 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено 8092 случая заболевания коронавирусом.

Вчера в Латвии было сделано 25 902 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.