Вт, 28.09.2021
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Тыну Грюнберг, председатель правления Rail Balticа Estonia

Выявлено 804 новых случая Covid-19. Умер пациент младше 30

Люди в Риге. Иллюстративное фото. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 804 новых случая Covid-19, поступила информация об 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 20 до 89 лет.

  • один человек - в возрасте от 20 до 29 лет,
  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,
  • два человека - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 626 непривитых или не завершивших курс вакцинации, а 178 человек привит.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 409,2 до  427,4 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено 8092 случая заболевания коронавирусом.

Вчера в Латвии было сделано 25 902 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 155 880 человек, 2700 заразившихся коронавирусом скончались.


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