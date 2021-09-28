Выявлено 804 новых случая Covid-19. Умер пациент младше 30
За минувшие сутки в Латвии выявлено 804 новых случая Covid-19, поступила информация об 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 804 новых случая Covid-19, поступила информация об 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 20 до 89 лет.
Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 626 непривитых или не завершивших курс вакцинации, а 178 человек привит.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 409,2 до 427,4 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено 8092 случая заболевания коронавирусом.
Вчера в Латвии было сделано 25 902 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 155 880 человек, 2700 заразившихся коронавирусом скончались.