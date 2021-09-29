Кто вам платит? ⟩ Локдаун, вещества, антидепрессанты, Твайка - история одной депрессии

"Моя история началась, когда начался локдаун"

С началом пандемии Андрей почувствовал себя плохо - он все время находился один и что-то гложило его изнутри. Он обращался за помощью к семье, но его не понимали. Быстрым решением стали запрещенные вещества, они давали чувство гармонии с собой. "Некоторые время они помогали, но потом стало только хуже. Я не знал, куда мне обратиться. Сначала я пошел на гипноз, чтобы понять хочу ли я решать свои проблемы. Потом я пошел к психотерапевту и начал медикаментозное лечение - прием антидепрессантов".

Что значит, было плохо? На это Андрей отвечает: "Не было цели, упала продуктивность, просыпал работу, ни с кем не общался, полгода не выходил из дома, мне привозили еду, не хотел даже в магазин идти".

Андрей признается, что у него были суицидальные мысли, он писал прощальные записки близким. Дважды. Он хотел передать их родственнице, и она посоветовала начать лечиться.

В то же время родители не считали состояние сына заболеванием. "Мои родители 1943 года и 1960 года "выпуска", старое поколение не считает это болезнью", - говорит он.

К очищению через улицу Твайка, 2

После откровений во время гипноза Андрей нашел частную клинику, записался на прием к психотерапевту и под его присмотром начал принимать антидепрессанты. Запрещенные вещества на какое-то время он употреблять перестал, но зависимость к тому времени уже развилась, поэтому на 46-й день лечения антидепрессантами он сорвался и вернулся к наркотикам. Говорит, рядом с родней снова появился внутренний дискомфорт. Закончилось все в Рижском центре психиатрии и наркологии на улице Твайка, 2, и программой реабилитации зависимых "Миннесота".

На сегодня Андрей не употребляет ни вещества, ни антидепрессанты, но признается в периодической апатии: "Внутри все кипит, болит, хочется плакать и не хочется работать". Его терапия продолжается - каждую среду он посещает психотерапевта в частной клинике. Госпрограммой по лечению психических расстройств Андрей не интересовался, потому что "не заинтересован экономить на себе". По его мнению, в частной клинике врачи "должны быть лучше". Лекарства он тоже оплачивает сам, потому что "так проще и легче".

Депрессия - болезнь богатых? О государственной поддержке в Латвии

Во время пандемии заметно возрос спрос на психотерапевтические консультации, признает глава Латвийской ассоциации психиатров Марис Таубе. При этом попасть на консультацию к врачу по государственной программе можно достаточно быстро даже сейчас. К тому же, по мнению Таубе, государственная помощь по лечению психических расстройств не уступает частной. Более того, с началом пандемии те, кто ранее ходил к частным консультантам, из-за финансовых проблем стали посещать государственных специалистов, добавил он.

Говоря о медикаментах, Таубе отметил, что 75% компенсации медикаментов в некоторых случаях оказывается недостаточно: "Одно дело, если таблетки стоят 3-4 евро, другое - если речь о 20-30 евро, и тогда некоторым приходится ждать зарплаты или пенсии, чтобы позволить себе начать лечение", - говорит Таубе. По его мнению, важно двигаться к 100% компенсации государством медикаментозного лечения психических расстройств. Еще одна проблема в системе ментального здравоохранения Латвии - нерасторопность в введении инновационных, действенных, но дорогих препаратов в корзину компенсируемых лекарств, не скрывает психиатр.

В эфире прозвучало: 00:00 "Мне 41 год, и я столкнулся с депрессией". Личный опыт ведущего Вадима Радионова; 12:59 Локдаун, запрещенные вещества, антидепрессанты и Твайка. История Андрея*; 26:15 Депрессия - болезнь богатых? Комментарий главы Латвийской ассоциации психиатров Мариса Таубе; 45:50 Красная лампочка - как понять, что со мной/близким что-то не так?

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