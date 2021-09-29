Ср, 29.09.2021
Если предположить, что зима окажется похожей на предыдущую, то с учетом высокого риска ценовой разницы может сложиться ситуация, когда Инчукалнс опустеет уже к январю. Янис Эйсакс, руководитель отдела корпоративной стратегии Conexus
Янис Эйсакс, руководитель отдела корпоративной стратегии Conexus

Кто вам платит? ⟩ "Возьми отпуск", "купи новые туфли" - почему это так не работает? Говорим о цене депрессии

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Соберись, все наладится", "Купи новые туфли", "Возьми отпуск, отдохни" - это не то, что вылечит человека, оказавшегося во власти депрессии. Депрессия - не модное словечко, а серьезная болезнь, которая может привести к трагическим последствиям. Депрессия - серьезный фактор риска суицида - по статистике, от 60 до 80% самоубийц испытывали депрессивные расстройства. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем "цену депрессии" - проблему, которую следует рассматривать в масштабах государства.

Гости эфира:

  • Андрей* - пациент, боровшийся с депрессией и зависимостями;
  • Марис Таубе - глава Латвийской ассоциации психиатров.

Темы эфира:

  • Каждый четырнадцатый латвиец в возрасте от 15 до 64 лет страдает от депрессии, при этом в 90% случаев жертвы депрессивных расстройств не ищут никакой помощи. Почему?
  • Восприятие депрессии обществом в Латвии - осознаем ли мы, что это болезнь? А у меня есть признаки депрессии? Проверьте себя тут!
  • Депрессия чаще встречается среди женщин, но за 2021 год мужчины кончали жизнь самоубийством в пять раз чаще, чем женщины. Во всем виноваты стереотипы о "сильном поле"?
  • Медикаменты против болезни - мифы и реальность о воздействии, "зависимости" и результатах.
  • Участие государства в лечении больных депрессией - от реальной помощи до нашумевшей истории отказа. 

Встречаемся в 18:00 прямо тут или на нашей страничке в Facebook

*Имя изменено, настоящее имя героя редакции известно. 


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