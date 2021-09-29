Кто вам платит? ⟩ "Возьми отпуск", "купи новые туфли" - почему это так не работает? Говорим о цене депрессии

"Соберись, все наладится", "Купи новые туфли", "Возьми отпуск, отдохни" - это не то, что вылечит человека, оказавшегося во власти депрессии. Депрессия - не модное словечко, а серьезная болезнь, которая может привести к трагическим последствиям. Депрессия - серьезный фактор риска суицида - по статистике, от 60 до 80% самоубийц испытывали депрессивные расстройства. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем "цену депрессии" - проблему, которую следует рассматривать в масштабах государства.