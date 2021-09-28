Видео ⟩ Даня Милохин, Муцениеце, Бородина и другие участники нового сезона шоу "Ледниковый период"

На лед выйдут рэпер и видеоблогер Даня Милохин, актрисы Анна Старшенбаум, Аглая Шиловская, Янина Студилина, Дарья Мельникова и Агата Муцениеце, телеведущая Ксения Бородина, певец Никита Пресняков, актеры Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Гела Месхи, Федор Федотов, а вот Давид Манукян, который был заявлен заранее, отказался от участия из-за травмы.

Вместе с артистами на лед выйдут именитые российские фигуристы: Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Роман Костомаров, Дмитрий Соловьев, Наталья Забияко, Екатерина Боброва, Татьяна Тотьмянина, Оксана Домнина, Максим Маринин, Яна Хохлова, Татьяна Волосожар и Александр Энберт.