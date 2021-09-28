Фото ⟩ Велосипедист нарисовал обложку альбома Nirvana с помощью GPS

Чтобы изобразить контур тела младенца с обложки, Стоуксу пришлось преодолеть около 150 километров на односкоростном велосипеде. Весь путь занял у него примерно восемь часов. Теперь изображение останется в сервисе Strava, где спортсмены отслеживают свою активность, сообщает The Guardian.

Как сообщается, это не первое творение Стоукса: он уже воспроизводил с помощью GPS портрет Бетховена, а также "рисовал" динозавра, дракона и лисицу.

Ранее Элден не раз воссоздавал знаменитый снимок по случаю юбилеев альбома Nevermind и сделал себе татуировку с его названием. Однако в 2016 году в нескольких интервью он сказал, что устал быть "знаменитостью с обложки". Также он говорил, что пытался связаться с участниками Nirvana, чтобы получить компенсацию за обложку, но так и не дождался от них ответа.