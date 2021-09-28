Объявлен главный тренер сборной России по хоккею. Это не Знарок

50-летний Жамнов был назначен на эту должность по итогам заседания экспертного совета ФХР.

Напомним, ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что российскую команду на Олимпиаде в Пекине будет возглавлять Олег Знарок, однако накануне Третьяк отказался от своих слов, сообщив, что контракт с тренером ещё не подписан.

Назначить Жамнова на пост тренера российской сборной рекомендовал экспертный совет ФХР. Олег Знарок и Валерий Брагин, который возглавлял сборную до этого, войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

"Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог", - приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.

Экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова #россиявмоемсердце pic.twitter.com/w2B1YKRc9z — Хоккей России (@russiahockey) September 28, 2021