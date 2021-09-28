Объявлен главный тренер сборной России по хоккею. Это не Знарок
Главным тренером сборной России на Олимпийских играх назначен Алексей Жамнов, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Главным тренером сборной России на Олимпийских играх назначен Алексей Жамнов, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
50-летний Жамнов был назначен на эту должность по итогам заседания экспертного совета ФХР.
Напомним, ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что российскую команду на Олимпиаде в Пекине будет возглавлять Олег Знарок, однако накануне Третьяк отказался от своих слов, сообщив, что контракт с тренером ещё не подписан.
Назначить Жамнова на пост тренера российской сборной рекомендовал экспертный совет ФХР. Олег Знарок и Валерий Брагин, который возглавлял сборную до этого, войдут в штаб сборной в качестве консультантов.
"Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог", - приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.
Экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова #россиявмоемсердце pic.twitter.com/w2B1YKRc9z— Хоккей России (@russiahockey) September 28, 2021
Алексей Жамнов работал в тренерском штабе сборной России на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка. До этого Жамнов лишь раз исполнял обязанности главного тренера в клубе КХЛ - в сезоне-2018/19 он временно руководил "Спартаком".