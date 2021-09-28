Covid-19: В Литве выявлено 1225 новых случаев, в Эстонии - 796

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1225 новых случаев коронавируса, скончалось 11 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Девять скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы в настоящее время проходят лечение 1162 человека, 121 из них - в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками в больницах на 48 человек больше.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6207 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 796 из них. За сутки от вызванных коронавирусом осложнений скончались пять человек.

По состоянию на утро вторника стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 163 пациентам. Всего с коронавирусом госпитализированы 200 человек, 149 из них не вакцинированы (74,5%), у 51 (25,5%) курс вакцинации завершен.

Из 796 новых случаев коронавируса в 535 случаях вирус выявлен у невакцинированных, а в 261 случае - у завершивших полный курс вакцинации.