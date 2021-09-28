Увеличилось число медицинского персонала, которое инфицировано Covid-19
Согласно информации, собранной Минздравом и представленной на заседании правительства, количество сотрудников больниц, инфицированных Covid-19, постепенно увеличивается.
Согласно информации, собранной Минздравом и представленной на заседании правительства, количество сотрудников больниц, инфицированных Covid-19, постепенно увеличивается.
В понедельник 121 работник больницы заразился Covid-19. Еще 132 находятся на самоизоляции в связи с тем, что являлись контактным лицом с больными Covid-19.
Аналогичная ситуация была в больницах в начале июня, когда заразились 119 сотрудников больниц, а 144 отсутствовали. После этого количество сотрудников с Covid-19 начало сокращаться, но в сентябре началась тенденция к росту.
В более критической ситуации больницы находились в конце 2020 года, когда более 1000 сотрудников были заражены Covid-19. Еще 1500 не могли работать из-за того, что являлись контактными персонами или находились на самоизоляции.