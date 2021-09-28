Вт, 28.09.2021
Менеджмент вывел свои активы в пользу Гусельникова, но Тамраз не вложил свои активы. Это был очень странный поступок. Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka
Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka

Увеличилось число медицинского персонала, которое инфицировано Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

Согласно информации, собранной Минздравом и представленной на заседании правительства, количество сотрудников больниц, инфицированных Covid-19, постепенно увеличивается.

В понедельник 121 работник больницы заразился Covid-19. Еще 132 находятся на самоизоляции в связи с тем, что являлись контактным лицом с больными Covid-19.

Аналогичная ситуация была в больницах в начале июня, когда заразились 119 сотрудников больниц, а 144 отсутствовали. После этого количество сотрудников с Covid-19 начало сокращаться, но в сентябре началась тенденция к росту.

В более критической ситуации больницы находились в конце 2020 года, когда более 1000 сотрудников были заражены Covid-19. Еще 1500 не могли работать из-за того, что являлись контактными персонами или находились на самоизоляции.


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