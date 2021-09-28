Увеличилось число медицинского персонала, которое инфицировано Covid-19

В понедельник 121 работник больницы заразился Covid-19. Еще 132 находятся на самоизоляции в связи с тем, что являлись контактным лицом с больными Covid-19.

Аналогичная ситуация была в больницах в начале июня, когда заразились 119 сотрудников больниц, а 144 отсутствовали. После этого количество сотрудников с Covid-19 начало сокращаться, но в сентябре началась тенденция к росту.