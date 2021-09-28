Вт, 28.09.2021
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За неделю почти на 20% увеличили количество коек для больных Covid-19

Видземская больница ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На минувшей неделе количество коек для пациентов с Covid-19 в больницах увеличено на 17%. Об этом свидетельствует информация, предоставленная на заседании правительства Министерством здравоохранения.

Число больничных коек для пациентов с Covid-19 увеличено с 504 до 591, в том числе 122 места предназначены для тяжелобольных. Новые места оборудованы в:

  • Рижской Восточной клинической университетской больнице (РВКУБ),
  • Университетской клинической больнице имени Паула Страдиньша,
  • Даугавпилсской и Екабпилсской региональных больницах.

Поступившие к понедельнику данные показывают, что заполняемость этих коек достигает 70%, а места интенсивной терапии заполнены на 75%.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Видземской больнице, где заняты все 30 коек для пациентов с Covid-19 и для следующих пациентов приспосабливаются другие места. Таким образом, нагрузка на стационар достигла уже 103%.

В больницах Резекне и Елгавы пациенты с Covid-19 заняли почти 90% предназначенных для них больничных мест, а нагрузка на РВКУБ составляет 79%. В Екабпилсской больнице вскоре тоже может не хватить коек интенсивной терапии для пациентов с Covid-19, так как сейчас уже заняты 80% из них.

В сентябре также увеличилось на 6,8% по сравнению с августом число звонков в Службу неотложной медицинской помощи. В настоящее время в день поступает в среднем 1717 звонков. Количество принятых в сентябре вызовов соответствует показателям августа и составляет в среднем 1027 вызовов в день.

На минувшей неделе количество выездов "скорой" к пациентам с Covid-19 и число госпитализаций продолжило расти и сравнялось с уровнем конца мая.

На заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что в среду, 29 сентября, совместно с больницами планируется обсудить участие больниц нижнего уровня в лечении пациентов с Covid-19. До сих пор пациентов с Covid-19 доставляли в три клинические университетские больницы Риги и семь региональных больниц.


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