Запасы Инчукалнского газохранилища могут опустеть уже к январю

Об этом заявил во вторник на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству руководитель отдела корпоративной стратегии Conexus Янис Эйсакс.

Он сообщил, что проблема в этом году обозначилась из-за разницы между зимней ценой и той, которую придется платить за газ весной будущего года. В настоящее время газ стоит 30 евро за мВт/ч.

"Это означает, что любой мегаватт-час, который торговец приобретет без надобности и поместит на хранение в Инчукалнсе, грозит потенциальной потерей 30 евро следующей весной", - пояснил Эйсакс.

В связи с этим торговцы сейчас крайне осторожны в вопросе формирования запасов.

При этом он отметил, что в Conexus опасаются предстоящей зимы и действий торговцев, которые сейчас выкачивают газ из хранилища.

"Если предположить, что зима окажется похожей на предыдущую, то с учетом высокого риска ценовой разницы может сложиться ситуация, когда Инчукалнс опустеет уже к январю", - сказал Эйсакс.

Таким образом, по его словам, в январе останется лишь то количество газа, которое на данный момент зарезервировано в соответствии с постановлением Кабинета министров о порядке снабжения энергопользователей и реализации топлива во время энергетического кризиса и в случае государственной угрозы - это 3 тераватт-часа.