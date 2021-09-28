Во время фестиваля в реку с мочой попало опасное количество наркотиков

Во время фестиваля уровень MDMA и кокаина в воде реки был столь высок, что мог повредить рыбе и другой фауне, которая обитает вниз по реке, отметили ученые.

Эксперты допускают, что наркотики попали в реку с мочой людей. Они призвали посетителей фестиваля использовать официальные туалеты.

Магистр Школы естествознания Бангорского университета Дан Абергс и эксперт Биотехнологического центра среды Даниэль Чаплин замерили количество наркотиков в реке во время фестиваля "Гластонбери" в 2019 году, до него и после.

В 2020 и 2021 году фестиваль не проходил из-за пандемии.

Образцы были взяты вниз и вверх по течению от места проведения фестиваля.

Исследования показали, что уровень концентрации MDMA в воде повысился в четыре раза после фестиваля, что свидетельствует о длительном попадании наркотиков в окружающую среду.

Ученые сделали вывод, что концентрация кокаина в реке достигла такого уровня, что повлияло на европейских угрей, которые являются охраняемым видом.

"Незаконное загрязнение наркотиками от общественного мочеиспускания происходит на каждом музыкальном фестивале", - указал Абергс, добавив, что точный уровень загрязнения неизвестен.

К сожалению, близость фестиваля "Гластонбери" к реке не позволила наркотикам разложиться в почве и они попали в хрупкую пресноводную экосистему.

Исследователи рекомендуют информировать посетителей фестиваля о вредном воздействии общественного мочеиспускания на окружающую среду и изучать, как можно использовать экологически безопасные методы для уменьшения вредного воздействия наркотиков.

На фото: Мусорные горы на фестивале в Гластонбери.

Представитель фестиваля в Гластонбери подчеркнул, что защита местных рек и окружающей среды очень важна для организаторов, отметив, что пробы воды были взяты из реки во время фестиваля по согласованию с Агентством окружающей среды. Он также отметил, что после последнего фестиваля в 2019 году Агентство окружающей среды не выразило никаких опасений.

Представитель фестиваля отметил, что в последние годы проводится работа по предотвращению случаев справления нужды на землю посетителями фестиваля, а также подчеркнул, что употребление наркотиков на фестивале недопустимо.

"Мы хотим увидеть все подробности этого нового исследования, и я очень рад работать с исследователями, чтобы понять их выводы и рекомендации", - заявил пресс-секретарь фестиваля.