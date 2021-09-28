В понедельник больше всего новых случаев Covid-19 было выявлено в двух городах

В Риге выявлено 297 заболевших, всего за две недели в столице заболели 2637 человек.

В Елгаве за прошедшие сутки выявлено 32 новых зараженных, в Даугавпилсе - 29, в Огрском и Резекненском краях - по 28, в Цесисском крае - 25, в Валмиерском - 25, а еще в ряде самоуправлений было зарегистрировано меньшее число заболевших. Десять и более случаев за сутки выявлено в 22 самоуправлениях Латвии.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 2637, в Валмиерском крае - 377, в Даугавпилсе - 294, в Екабпилсском крае - 275, в Резекне - 245, в Оргском крае - 227, в Резекненском крае - 213, а в Елгаве - 208 жителей. Единственное самоуправление, в котором на данный момент не выявлено ни одного случая Covid-19 - это не большой Вараклянский край.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии сейчас составляет 427,4 случая.

В 17 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в восьми он превышен на 50%.

Из выявленных за прошедшие сутки зараженных 150 человек - в возрасте от 30 до 39 лет, 137 - в возрасте от 40 до 49 лет, 126 - в возрасте от десяти до 19 лет, а в других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, за минувшие сутки в Латвии выявлено 804 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 11 пациентов с коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 409,2 до 427,4 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено 8092 случая заболевания коронавирусом.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 626 непривитых или не завершивших курс вакцинации и 178 привитых.

Один из 11 умерших за прошедшие сутки входил в возрастную группу от 20 до 29 лет, один - от 40 до 49 лет, двое - от 50 до 59 лет, один - от 60 до 69 лет, двое - от 70 до 79 лет, четверо - от 80 до 89 лет.

Вчера в Латвии сделано 25 902 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.