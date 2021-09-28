На Навального и его соратников завели новое дело - о создании экстремистского сообщества

По его словам, в феврале, когда в отношении Навального возбудили дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, "логика следствия предполагала, что Навальный изобрел машину времени и отправил на 10 лет назад в прошлое" (это уголовное дело связано с созданием ФБК в 2011 году, экстремистской организацией фонд признали в 2021 году).

"Здесь, видимо, аналогичная ситуация, никак иначе объяснить логику СК не могу", - сказал Кобзев Би-би-си.

Летом этого года российские власти признали все структуры Навального экстремистскими и запретили их деятельность.

Сам Навальный с февраля находится в исправительной колонии во Владимирской области. После того как политик вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления, ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, обвинив в нарушении условий испытательного срока.

Без учета возбужденных впоследствии уголовных дел Навальный мог бы выйти на свободу в октябре 2023 года.

Что говорят соратники Навального

"Очевидно, это дело было возбуждено как реакция на прошедшие выборы, - сказала Би-би-си уехавшая из России пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. - Кремль болезненно воспринимает мобилизацию людей, а "Умное голосование" в очередной раз показало, какой существует потенциал для объединения в обществе".

Это уже ЧЕТВЁРТОЕ уголовное дело, которое заведено на Алексея, пока он в колонии — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 28, 2021

"Нам ясно дают понять, что на свободу его выпускать не собираются до тех пор, пока Путин остается у власти". По ее словам, в случае остальных обвиняемых уголовное дело - это страховка от того, что кто-то из них вернётся в Россию. "Цель Кремля - надежно зачистить политическое поле, чтобы следующие выборы прошли в полном соответствии с их планом", - добавила Ярмыш.

Иван Жданов ответил на вопросы Би-би-си о том, что означает это уголовное дело для самого Навального, для тех, кто уехал, для тех, кто остался и для тех, кто донатил структурам Навального. "Я думаю, что для Навального это очередное дело, которым они ему могут продлить тюремный срок. Для уехавших это значит, что продолжат давить на Google и Apple, чтобы пытаться их сломать инструменты - типа YouTube-каналов. Для оставшихся это значит, что их продолжат запугивать, таскать на допросы. Для жертвовавших я не вижу серьезного риска, я не верю, что будут привлекать к уголовке 50 тысяч человек", - сказал он.

Леонид Волков отказался от комментариев по существу. Вячеслав Гимади также отказался от комментариев.

Руслан Шаведдинов сказал Би-би-си, что продолжит свою деятельность.

"Эти выдуманные уголовные дела отлично показывают, что мы все делаем правильно, а эти жулики боятся и пытаются таким образом надавить", - заявил он.

"Никакими экстремистами ни я, ни мои коллеги никогда не являлись. Очевидно, что каток политических репрессий будет нарастать, потому что цель - зачистить все политическое поле до 2024 года, когда Путин пойдет на новый срок", -сказала Би-би-си Любовь Соболь.