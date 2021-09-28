Covid-19: В России - суточный рекорд смертей

В России резко растет и число случаев заражения, что связано с распространением дельта-штамма вируса. В то же время вакцинация против Covid-19 движется плохо.

Согласно последним данным, общее число умерших от Covid-19 человек в России достигло 205 531 человека.

Власти обвиняют в попытке уменьшить серьезность вспышки.

В Москве, которую коронавирус затронул особенно тяжело и где число заболевших за последнюю неделю резко выросло, теперь почти все заболевшие заражены дельта-штаммом, сообщила заместитель мэра Москвы.

В России с конца 2020 года вакцинация осуществляется разработанными в стране вакцинами против Covid-19, однако темпы вакцинации низки.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что большинство россиян вакцинироваться не планирует.

Изначально Кремль выдвинул цель до сентября привить 60% жителей, однако позднее от этой затеи отказался.

В России полностью вакцинировано всего 28% жителей.