Covid-19: В России - суточный рекорд смертей
В России за прошедшие сутки умерли 852 заболевших Covid-19 человека, что стало рекордным суточным показателем, сообщает AFP.
В России за прошедшие сутки умерли 852 заболевших Covid-19 человека, что стало рекордным суточным показателем, сообщает AFP.
В России резко растет и число случаев заражения, что связано с распространением дельта-штамма вируса. В то же время вакцинация против Covid-19 движется плохо.
Согласно последним данным, общее число умерших от Covid-19 человек в России достигло 205 531 человека.
Власти обвиняют в попытке уменьшить серьезность вспышки.
В Москве, которую коронавирус затронул особенно тяжело и где число заболевших за последнюю неделю резко выросло, теперь почти все заболевшие заражены дельта-штаммом, сообщила заместитель мэра Москвы.
В России с конца 2020 года вакцинация осуществляется разработанными в стране вакцинами против Covid-19, однако темпы вакцинации низки.
Опросы общественного мнения свидетельствуют, что большинство россиян вакцинироваться не планирует.
Изначально Кремль выдвинул цель до сентября привить 60% жителей, однако позднее от этой затеи отказался.
В России полностью вакцинировано всего 28% жителей.
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