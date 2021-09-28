Covid-19: Больницам разрешили ограничивать или прекращать оказание плановых услуг

Медицинские услуги сможет получать каждый, у кого есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19. Лицам, не имеющим сертификата, медицинское учреждение проведет тест на Covid-19, за исключением медицинской помощи, оказываемой заключенным в местах лишения свободы, а также случаев, указанных в международных соглашениях, имеющих обязательную силу для Латвии.

Чтобы обеспечивать приоритетные медицинские услуги, стационарные учреждения могут ограничить или прекратить оказание плановых стационарных услуг и услуг дневного стационара, кроме услуг для обеспечения соответствующей терапии, например, химиотерапии, биопрепаратов, заместительной терапии органов, лучевой терапии, медицинских услуг в области гематологии, заместительной терапии метадоном и бупренорфином.

Медицинская помощь также будет предоставляться пациентам, которым необходимо продолжить или завершить стационарное неотложное лечение, инвазивную кардиологию, инвазивную радиологию.

Будет оказываться острая и неотложная медицинская помощь, проводиться онкологические операции и операции для спасения жизни, а также операции, отмена которых может привести к инвалидности.

Медицинские услуги также будут доступны для онкологических больных, больных ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, психиатрическими заболеваниями, инфекционными кожными заболеваниями, сексуально-трансмиссивными заболеваниями, с травмами.

Будут обеспечиваться острые и подострые реабилитационные услуги тем людям, для которых отсрочка оказания услуг может создать риск потери трудоспособности.