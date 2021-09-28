Фото ⟩ Марихуана, MDMA и что-то еще: в Плявниеках изъято более 2,5 килограмма наркотиков

За хранение наркотических веществ в крупном объеме задержаны двое ранее несудимых мужчин. Начат уголовный процесс, следствие продолжается.

В четверг, 23 сентября, стражи порядка явились в две квартиры в Риге, в Плявниеках, чтобы провести обыски.

Во время обысков в одной из квартир было обнаружено зелено-коричневое вещество растительного происхождения и наличные деньги - 5450 евро. На месте происшествия был задержан жилец квартиры 1993 года рождения.

В тот же день обыск был проведен по месту жительства мужчины 1990 года рождения там же в Плявниеках. Во время обыска служебная собака указала на места хранения наркотиков. По этому адресу было обнаружено 25 пакетиков с зелено-коричневым веществом растительного происхождения, электронные весы, 13 пакетиков со светлым порошком, пакетик с прессованным веществом коричневого цвета, пакетик с фрагментами таблеток синего цвета, сверток из фольги с бумажной полоской темного цвета, похожий на огнестрельное оружие VALTER предмет с пятью патронами и семь таблеток XANAX. Кроме того, была констатирована и изъята наличность в размере 11 520 евро.

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В рамках уголовного процесса был также проведен обыск в гаражном кооперативе в Латгальском предместье Риги, где также были найдены наркотические вещества - несколько пакетов с зелено-коричневым веществом растительного происхождения, несколько пакетиков с порошкообразным светлым веществом, сверток с порошкообразным веществом бежевого цвета, пакетик с прессованным веществом коричневого цвета, 354 таблетки MDMA. Кроме того, изъяты электронные часы, вакуумный упаковщик мешков и наличные средства в размере 505 евро.

Результаты экспертизы свидетельствуют, что всего во время обысков было изъято 2,535 килограмма марихуаны и 147 граммов MDMA. Изъято и 17 475 евро наличными. Еще ожидаются результаты экспертизы порошкообразного вещества.

Начат уголовный процесс.

К задержанным применена мера пресечения в виде надзора полиции.