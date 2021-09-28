Вт, 28.09.2021
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Фото ⟩ Марихуана, MDMA и что-то еще: в Плявниеках изъято более 2,5 килограммов наркотиков

В Плявниеках изъяли наркотики ФОТО: Valsts policija

На прошлой неделе сотрудники Госполиции в сотрудничестве с экспертами таможенного управления Службы госдоходов, которые работают с таможенными служебными собаками, по различным адресам в Плявниеках и Латгальском предместье обнаружили и изъяли более 2,5 килограммов марихуаны и 147 граммов MDMA. Кроме того, изъяты 17 475 евро, возможно, полученные преступным путем, сообщает Государственная полиция.

За хранение наркотических веществ в крупном объеме задержаны двое ранее несудимых мужчин. Начат уголовный процесс, следствие продолжается.

В четверг, 23 сентября, стражи порядка явились в две квартиры в Риге, в Плявниеках, чтобы провести обыски.

Во время обысков в одной из квартир было обнаружено зелено-коричневое вещество растительного происхождения и наличные деньги - 5450 евро. На месте происшествия был задержан жилец квартиры 1993 года рождения.

В тот же день обыск был проведен по месту жительства мужчины 1990 года рождения там же в Плявниеках. Во время обыска служебная собака указала на места хранения наркотиков. По этому адресу были обнаружены 25 пакетиков с зелено-коричневым веществом растительного происхождения, электронные весы, 13 пакетиков с порошком светлого цвета, пакетик с прессованным веществом коричневого цвета, пакетик с фрагментами таблеток синего цвета, сверток из фольги с бумажной полоской темного цвета, похожий на огнестрельное оружие предмет VALTER с пятью патронами и семь таблеток XANAX. Кроме того, была констатирована и изъята наличность в размере 11 520 евро.

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В рамках уголовного процесса был также проведен обыск в гаражном кооперативе в Латгальском предместье Риги, где также были найдены наркотические вещества - несколько пакетов с зелено-коричневым веществом растительного происхождения, несколько пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета, сверток с порошкообразным веществом бежевого цвета, пакетик с прессованным веществом коричневого цвета, 354 таблетки MDMA. Кроме того, изъяты электронные часы, вакуумный упаковщик мешков и наличные средства в размере 505 евро.

Результаты экспертизы свидетельствуют, что всего во время обысков было изъято 2,535 килограмма марихуаны и 147 граммов MDMA. Изъято и 17 475 евро наличными. Еще ожидаются результаты экспертизы порошкообразного вещества.

Начат уголовный процесс.

К задержанным применена мера пресечения в виде надзора полиции.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.


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