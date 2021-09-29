Усик резко ответил критикам украинских спортсменов за фото с россиянами
Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о критике, которая обрушилась на нескольких его соотечественников после совместных фотографий с российскими спортсменами.
Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о критике, которая обрушилась на нескольких его соотечественников после совместных фотографий с российскими спортсменами.
Усик, который в минувшие выходные победил британца Энтони Джошуа, назвал тех, кто на его родине жёстко критикует спортсменов за совместные фотографии с россиянами "немного больными".
"Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России? Меня критикует? Это всё хайп - люди заражены хайпом, они хотят, чтобы о них говорили. Не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Они немного больные", - заявил Усик на пресс-конференции.
Также на пресс-конференции Усик заявил о том, что намерен привезти свои пояса в родной для себя Крым, где намерен посетить родственников, друзей и боксёрский зал, в котором начинал заниматься боксом.
Напомним, во время Олимпийских игр-2020 в Украине раскритиковали прыгунью в высоту Ярославу Магучих, которая сделала совместное фото с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене из России.
Магучих столкнулась с настоящей травлей в соцсетях, а в Министерстве обороны Украины со спортсменкой, которая является младшим сержантом Вооруженных сил Украины, провели разъяснительную беседу.
Сама Магучих объяснила совместное фото тем, что была в восторге от выигранной олимпийской медали. "В такие минуты хочется обнять весь мир", - заявила она. Месяц спустя Ласицкене и Магучих вновь сфотографировались вместе в швейцарском Цюрихе, где проходил финал "Бриллиантовой лиги".