Усик резко ответил критикам украинских спортсменов за фото с россиянами

Усик, который в минувшие выходные победил британца Энтони Джошуа, назвал тех, кто на его родине жёстко критикует спортсменов за совместные фотографии с россиянами "немного больными".

"Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России? Меня критикует? Это всё хайп - люди заражены хайпом, они хотят, чтобы о них говорили. Не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Они немного больные", - заявил Усик на пресс-конференции.

Также на пресс-конференции Усик заявил о том, что намерен привезти свои пояса в родной для себя Крым, где намерен посетить родственников, друзей и боксёрский зал, в котором начинал заниматься боксом.

Напомним, во время Олимпийских игр-2020 в Украине раскритиковали прыгунью в высоту Ярославу Магучих, которая сделала совместное фото с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене из России.

Магучих столкнулась с настоящей травлей в соцсетях, а в Министерстве обороны Украины со спортсменкой, которая является младшим сержантом Вооруженных сил Украины, провели разъяснительную беседу.