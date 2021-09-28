Вт, 28.09.2021
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Кристина Тимановская, бегунья

Сбил велосипедистку, но оставил автомобильный номер: полиция ищет свидетелей ДТП

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Полицейским необходима помощь свидетелей в расследовании тяжелого ДТП. В ночь на вторник на улице Миера в Риге водитель автомобиля Toyota совершил серьезную аварию, сбив велосипедистку, и с визгом шин скрылся с места происшествия, сообщает Degpunktā.

Авария произошла незадолго до 22 часов во время пересечения велосипедистами переходного перехода на улице Миера у дома номер 90.

Легковой автомобиль, как выяснилось позднее - Toyota Corolla, врезался в столб дорожного знака, снес его, а потом столкнулся с велосипедисткой - молодой женщиной. Типичный для аварии громкий шум слышали все, кому кто в тот момент оказался неподалеку.

К прибытию оперативных служб виновник уже уехал с места преступления, однако оставил ценное для следствия доказательство - регистрационный номер автомобиля.

Медики сообщают, что пострадавшую с различными травмами в стабильном состоянии доставили в больницу и после предварительного осмотра ее состояние не оценивалось как тяжелое.

Немного позже стражи порядка нашли автомобиль сбежавшего водителя. Госполиция просит отозваться свидетелей происшествия, которые могут предоставить ценную для следствия информацию, позвонив по номерам телефона 67219847 или 110.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:


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