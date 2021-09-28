Вт, 28.09.2021
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Тыну Грюнберг, председатель правления Rail Balticа Estonia

Видео ⟩ В Вийциемсе медведи перевернули домик и "проинспектировали" мусорные контейнеры

ФОТО: Ekrānšāviņš

В конце прошлой недели Вийциемскую шишкосушилку посетили два медведя, сообщает предприятие Latvijas Valsts meži.

Животные перевернули деревянный домик и разворошили мусорные контейнеры в двух находящихся неподалеку от Вийциемской шишкосушилки домах.

Специалисты призывают местных жителей быть внимательными и не приближаться к лесным животным, не кормить медведей,

а также закрывать мусорные контейнеры.


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