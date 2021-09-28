Видео ⟩ В Вийциемсе медведи перевернули домик и "проинспектировали" мусорные контейнеры
В конце прошлой недели Вийциемскую шишкосушилку посетили два медведя, сообщает предприятие Latvijas Valsts meži.
В конце прошлой недели Вийциемскую шишкосушилку посетили два медведя, сообщает предприятие Latvijas Valsts meži.
Животные перевернули деревянный домик и разворошили мусорные контейнеры в двух находящихся неподалеку от Вийциемской шишкосушилки домах.
Специалисты призывают местных жителей быть внимательными и не приближаться к лесным животным, не кормить медведей,