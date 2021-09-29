"Не хочу вакцинироваться, так как у меня высокий уровень антител". Эксперт развенчивает мифы

"В августе прошлого года моя семья переболела, поэтому и я переболела [Covid-19]. И так как в то время не было никаких вакцин, ничего такого, я об этом не думала. У меня появился вопрос, насколько высок уровень антител у меня в крови, поэтому я решила, что нужно пойти проверить", - рассказала передаче Лайла.

Сданный в лаборатории тест, по словам сотрудницы, очень хороший.

"Если у меня этот уровень антител высок, то мне, в принципе, вакцинация сейчас не нужна", - считает зрительница Bez Tabu.

Лайла отослала передаче и результаты анализов. Чтобы внести ясность, действительно ли Лайла "супержительница", которая может не вакцинироваться, основываясь на количестве антител в организме, Bez Tabu обратилась к эксперту в области вирусологии.

Профессор, руководитель кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня Юта Кройча, осмотрев результаты анализа и проконсультировавшись с еще тремя ведущими латвийскими экспертами, констатировала противоречия. В частности, зафиксированные в анализах антитела соответствуют человеку, который получил вакцину, а не переболел Covid-19. С этим, конечно, Лайла категорически не согласна и настаивает на своем.

Однако профессору известен случай в Латвии, когда в организме образовался уровень антител, измеряемый тысячами.

В случае Лайлы - несколько сотен. Таким образом, это не считается заслуживающим внимания результатом.

Число по справочным понятиям велико, но нигде не сказано - ни в одном информационном материале, как много должно быть антител, чтобы они защитили. Это число, абстрактное число. Защитит ли оно? Второй вопрос - как долго защищают эти антитела.

"Я бы не советовал заниматься самодеятельностью. Если установлено, что существуют такие интервалы, когда необходимо идти вакцинироваться, как долго антитела сохраняются после перенесенного заболевания.

И это известно, это - 180 дней, когда люди более-менее защищены. И тогда они идут и получают дозу вакцины. Если человек не хочет идти вакцинироваться, то это его свободный выбор, но надеяться, что эти антитела защитят - нельзя", - говорит эксперт.

Передача указывает, что Лайла не знает, какой будет ситуация позже осенью, какими будут ограничения и насколько будет важен сертификат Covid-19.

"Сейчас я не вижу причины вакцинироваться, в то же самое время вакцинационный сертификат я получить не могу", - отметила зрительница.